Фото: Національна поліція

У місті Ізяслав на Хмельниччині поліцейські затримали 39-річну місцеву жительку за підозрою в умисному вбивстві свого батька. Від отриманих травм 67-річний чоловік помер

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Трагедія сталася 23 листопада близько 01:00.

За попередніми даними правоохоронців, між донькою та батьком виник конфлікт. Під час суперечки жінка побила пенсіонера руками та ногами, а згодом – дерев’яною ніжкою від стільця та металевою трубою.

Тіло чоловіка виявила сусідка, яка й повідомила про подію до поліції.

На місце прибули правоохоронці, які встановили обставини трагедії та затримали підозрювану. Слідчі оголосили жінці підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Нагадаємо,на Львівщині жінка до напівсмерті побила батька кочергою. Між нетверезою донькою та 81-річним чоловіком виник конфлікт, під час якого жінка кілька разів вдарила батька кочергою по голові та тілу. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували.