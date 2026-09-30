На Тернопільщині внаслідок пожежі у будинку загинув 60-річний чоловік

Фото: поліція Тернопільської області

У селі Слобідка Товстенської громади 29 вересня сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинув 60-річний чоловік. Поліцейські та рятувальники встановлюють обставини займання

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews .

Повідомлення про пожежу надійшло до поліції міста Заліщики близько 20:00. На місце події прибули співробітники ДСНС та поліцейські.

Рятувальники ліквідували пожежу. Під час гасіння вони виявили всередині будинку тіло 60-річного господаря без ознак життя.

За попередніми даними, займання могло виникнути через необережне поводження з вогнем під час куріння в ліжку.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.

За фактом події слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі чоловіка.

Нагадаємо, 24 вересня на Київщині в багатоповерхівці вибухнув інвертор. Постраждав чоловік, його госпіталізували.