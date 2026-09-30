Ворожі КАБи розтрощили управління соцзахисту у Краматорську: є постраждалі

Фото: Олександр Гончаренко/Фейсбук

У Краматорську Донецької області вранці 30 вересня російські війська завдали серії ударів керованими авіабомбами. Внаслідок атаки поранень зазнали троє людей, також зруйнована будівля Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає RegioNews .

"Сьогодні, 30 вересня, на світанку російські війська завдали удару по Краматорську. Внаслідок атаки зруйновано будівлю Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради", — повідомив Гончаренко.

За його інформацією, внаслідок серії ранкових ударів по різних районах міста постраждали троє людей. Йдеться про чоловіка 1965 року народження та двох жінок — 1970 та 1989 років народження.

Окрім будівлі управління соцзахисту, внаслідок обстрілу пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти та один інфраструктурний об'єкт.

Як зазначив Гончаренко, російські війська застосували по Краматорську керовані авіабомби КАБ-250 та КАБ-500.

Місця влучань продовжують обстежувати. Інформація про наслідки атаки може уточнюватися.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.