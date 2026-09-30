12:58  30 вересня
У Львові 21-річна дівчина напала з ножем на батьків
09:19  30 вересня
В Одесі на Люстдорфській дорозі застрелили чоловіка
01:35  30 вересня
Акторка Ксенія Мішина шокувала цінами на відпочинок за кордоном
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2026, 18:59

Ворожі КАБи розтрощили управління соцзахисту у Краматорську: є постраждалі

30 вересня 2026, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: Олександр Гончаренко/Фейсбук
Читайте также
на русском языке

У Краматорську Донецької області вранці 30 вересня російські війська завдали серії ударів керованими авіабомбами. Внаслідок атаки поранень зазнали троє людей, також зруйнована будівля Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

"Сьогодні, 30 вересня, на світанку російські війська завдали удару по Краматорську. Внаслідок атаки зруйновано будівлю Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради", — повідомив Гончаренко.

За його інформацією, внаслідок серії ранкових ударів по різних районах міста постраждали троє людей. Йдеться про чоловіка 1965 року народження та двох жінок — 1970 та 1989 років народження.

Окрім будівлі управління соцзахисту, внаслідок обстрілу пошкоджено понад десяток багатоквартирних будинків, чотири заклади освіти та один інфраструктурний об'єкт.

Як зазначив Гончаренко, російські війська застосували по Краматорську керовані авіабомби КАБ-250 та КАБ-500.

Місця влучань продовжують обстежувати. Інформація про наслідки атаки може уточнюватися.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Краматорськ КАБ
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
Сибіга: ситуація в Олешках вимагає негайних дій ОБСЄ та тиску на Росію
30 вересня 2026, 19:17
На Тернопільщині внаслідок пожежі у будинку загинув 60-річний чоловік
30 вересня 2026, 18:49
У Києві застосували екстрені відключення світла: можливі перебої з водопостачанням
30 вересня 2026, 18:12
Міжнародний реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв для громадян, бізнесу та держави
30 вересня 2026, 17:58
Сквер Надії: на Київщині на вулиці з'явились фотостенди з портретами зниклих захисниів
30 вересня 2026, 17:50
Чотирьох експрацівників пенітенціарної системи Херсонщини судитимуть за держзраду
30 вересня 2026, 17:45
На Черкащині депутат "заробив" на піску більш ніж півмільярда
30 вересня 2026, 17:35
З 22 жовтня для ВПО набирають чинності нові правила: що зміниться
30 вересня 2026, 17:30
На Черкащині повідомили про підозру чоловіку, який зірвав вшанування загиблих героїв
30 вересня 2026, 16:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Борислав Береза
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »