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30 вересня 2026, 18:12

У Києві застосували екстрені відключення світла: можливі перебої з водопостачанням

30 вересня 2026, 18:12
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Фото ілюстративне
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У Києві за командою НЕК "Укренерго" застосували екстрені відключення електроенергії. Під час таких відключень графіки стабілізаційних відключень не діють

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі, передає RegioNews.

"За командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", — зазначили в компанії.

Водночас у Києві можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах будинків у разі відсутності електроенергії.

"Система водопостачання працює в штатному режимі, проте у випадку відсутності електроенергії можуть бути певні перебої з водопостачанням на верхніх поверхах", — сказав тимчасовий очільник КМВА Андрій Ткачов у коментарі Укрінформ.

За його словами, внаслідок обстрілу були пошкоджені енергетичні мережі у Києві. Енергетики оперативно усунули частину пошкоджень та відновили електропостачання для понад 8 тисяч родин.

Водночас Ткачов наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах енергопостачання. Наразі у столиці тривають роботи з ліквідації наслідків пошкоджень.

У ДТЕК повідомили, що в разі змін інформуватимуть споживачів у своєму Telegram-каналі.

Водночас Бескрестнов Сергій "Флеш" повідомив про новий тип боєзаряду, який російські військові, за його словами, вперше застосували на реактивному безпілотнику.

"Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд — кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження (КРСН). Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій. КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кілограмів та чотирьох модулів ураження. Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач", — повідомив Флеш.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

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