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30 вересня 2026, 19:48

Повідомила про вибухівку в поліції: 28-річній жінці оголосили підозру

30 вересня 2026, 19:48
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кривому Розі поліцейські повідомили про підозру 28-річній жінці, яка заявила про нібито замінування відділення поліції. Вибухонебезпечних предметів у будівлі правоохоронці не виявили

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Повідомлення про замінування надійшло на лінію "102" 31 серпня близько 23:49. Жінка заявила, що у відділенні поліції є вибухівка.

На місце події прибули фахівці та обстежили адміністративну будівлю. За результатами перевірки жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних предметів не виявили.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до неправдивого повідомлення може бути причетна 28-річна місцева жителька.

29 вересня слідчі повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

Нагадаємо, що понад 5 років за ґратами проведе жителька Рівненщини за неправдиве повідомлення про замінування військової будівлі.

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