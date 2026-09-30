Міжнародний реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв для громадян, бізнесу та держави

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Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, відсьогодні відкрив для подання всі 43 категорії заяв. Йдеться про 21 категорію для фізичних осіб, 11 для юридичних осіб та 11 категорій для держави

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews .

Три останні категорії, які стосуються держави, відкрили 30 вересня.

Реєстр охоплює різні види шкоди та втрат, спричинених російською агресією. Зокрема, йдеться про особисті втрати людей, пошкодження або знищення житла та іншого майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкоду культурній спадщині та довкіллю, а також втрати держави.

Станом на 30 вересня до Реєстру вже подали 195 тисяч заяв. Понад 65 тисяч із них внесли до Реєстру.

Кожна належно зафіксована втрата формує доказову базу для подальшого розгляду в межах міжнародного компенсаційного механізму.

Відкриття всіх категорій заяв має створити основу для подальших рішень щодо компенсації завданих збитків та відповідальності Росії.

Подати заяву можна онлайн через портал Дія.

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