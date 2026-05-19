На Херсонщині окупанти залякували 17-річного українця

Україна продовжує повертати дітей з окупованих територій. Тепер стало відомо, що в безпечне середовище повернувся 17-річний хлопець з Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА.

За словами Олександра Прокудіна, хлопець пройшов через постійний тиск, залякування та страх. На щастя, зараз це вже позаду. 17-річний підліток уже знаходиться в безпеці та отримує необхідну допомогу.

"Тільки з початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області та рф вдалося повернути вже 76 дітей", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, раніше з окупації повернули 15-річну дівчинку. Відомо, що окупанти погрожували забрати її від родини.