На Херсонщині окупанти залякували 17-річного українця
Україна продовжує повертати дітей з окупованих територій. Тепер стало відомо, що в безпечне середовище повернувся 17-річний хлопець з Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.
За словами Олександра Прокудіна, хлопець пройшов через постійний тиск, залякування та страх. На щастя, зараз це вже позаду. 17-річний підліток уже знаходиться в безпеці та отримує необхідну допомогу.
"Тільки з початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області та рф вдалося повернути вже 76 дітей", - розповів голова ОВА.
Нагадаємо, раніше з окупації повернули 15-річну дівчинку. Відомо, що окупанти погрожували забрати її від родини.
12 травня 2026
