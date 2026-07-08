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08 липня 2026, 17:38

У Києві викрили педофіла, який збирав та поширював дитячу порнографію

08 липня 2026, 17:38
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю столиці за фактом одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення та розповсюдження

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний через месенджер Telegram вступав у листування з малолітніми дівчатами та просив їх надсилати йому фото та відео порнографічного характеру. За це він обіцяв дітям грошову винагороду.

Також встановлено, що на власній сторінці в Instagram чоловік розміщував порнографічний контент, який перебував у відкритому доступі.

Прокуратура призначила комплекс експертиз з метою встановлення факту примушування дітей до участі у створенні порно-контенту.

Правоохоронці викрили та задокументували протиправну діяльність чоловіка. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі триває встановлення всіх потерпілих дітей та інших можливих епізодів злочинної діяльності. Призначено необхідні експертизи, проводяться слідчі (розшукові) дії.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, що у Кременчуці судили фотографа, який виготовляв дитячу порнографію. З дітьми він знайомився під час зйомок у школах.

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