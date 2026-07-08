Арсенал гранат та патронів: у Кривому Розі затримали торговця зброєю
У Кривому Розі поліцейські повідомили про підозру 58-річному місцевому жителю, якого підозрюють у незаконному збуті боєприпасів. За даними слідства, чоловік займався протиправною діяльністю з квітня цього року
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Правоохоронці задокументували факт незаконного продажу боєприпасів 7 липня, після чого затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Того ж дня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили дев'ять корпусів гранат РГН, Ф-1 та РГД-5, а також близько 400 патронів до автоматичної зброї.
Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що у Львові на вулиці Зеленій сьогодні, 3 липня, на проїжджій частині виявили гранату.