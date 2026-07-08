На Закарпатті чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК після мобілізації

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У ЗМІ повідомили про інцидент, який стався в Ужгороді. За даними журналістів, там чоловік вистрибнув із вікна будівлі ТЦК

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За даними журналіста, це сталось вдень в Ужгородському районному ТЦК: чоловік, який знаходився на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув із вікна третього поверху будівлі.

Як повідомляє Глагола з посиланням на його джерела, перед цим чоловіка розподілили для проходження служби в одному з підрозділів Національної гвардії України на території Закарпатської області. Після падіння, пише журналіст, чоловіка з важкими травмами госпіталізували.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.