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08 липня 2026, 17:55

На Закарпатті чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК після мобілізації

08 липня 2026, 17:55
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Фото з відкритих джерел
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У ЗМІ повідомили про інцидент, який стався в Ужгороді. За даними журналістів, там чоловік вистрибнув із вікна будівлі ТЦК

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За даними журналіста, це сталось вдень в Ужгородському районному ТЦК: чоловік, який знаходився на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув із вікна третього поверху будівлі.

Як повідомляє Глагола з посиланням на його джерела, перед цим чоловіка розподілили для проходження служби в одному з підрозділів Національної гвардії України на території Закарпатської області. Після падіння, пише журналіст, чоловіка з важкими травмами госпіталізували.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.

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