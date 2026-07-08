Сприяв контрабанді цигарок: на Буковині затримали начальника відділу прикордонної служби

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з СБУ викрили начальника одного з відділів 31 прикордонного загону

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, посадовець на Буковині прийняв пропозицію неправомірної вигоди за допомогу в незаконному переправленні сигарет до Румунії поза офіційними пунктами пропуску.

Встановлено, що наприкінці квітня цього року до нього звернулася жінка, яка наразі перебуває під вартою в іншому кримінальному провадженні.

За даними слідства, жінка запропонувала посадовцю співпрацю. За кожний незаконно переправлений ящик сигарет він мав одержувати неправомірну вигоду.

Посадовець погодився повідомляти службову інформацію про розташування фотопасток і прикордонних нарядів, визначати безпечний час та маршрути для переправлення, змінювати маршрути підлеглих, щоб уникнути викриття контрабандистів, а також перевозити тютюнові вироби власним автомобілем через стаціонарний блокпост, розраховуючи уникнути перевірок.

Щоб не викликати підозр, учасники схеми домовилися передати неправомірну вигоду вже після переведення прикордонника до іншого місця служби.

Начальнику відділу прикордонної служби повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а організаторці схеми - за ч. 3 ст. 369 КК України. Вона перебуває під вартою.

Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 180 тис. грн. Його також відсторонено від посади.

Нагадаємо, що дві спроби незаконного ввезення товарів через "зелений коридор" припинили на кордоні з Польщею.