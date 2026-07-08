Працювали на окупантів: на Херсонщині судитимуть двох "керівниць" сіл

Прокурори органів прокуратури Херсонської області скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох місцевих жителів за фактами колабораційної діяльності

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Слідством встановлено, що 35-річна обвинувачена у липні 2022 року обійняла посаду так званої "главы Томаринского сельского совета военно-гражданской администрации Бериславского административного района". Її 41-річна "колега" у серпні 2024 року стала "заместителем начальника территориального отдела с. Великие Копани Алешкинского муниципального округа".

Обидві жінки у межах повноважень керували зазначеними органами окупаційної влади. Одна з них формувала апарат "адміністрації", реалізовувала політику РФ у сфері бюджетних відносин, зокрема, щодо впровадження російського рубля. Збирала інформацію та складала списки осіб, що відносяться до вразливих верств населення, передавала їхні особисті дані незаконній адміністрації регіону.

Інша проводила особисті прийоми громадян, оформлювала соціальні виплати у рублях, вела персональний облік тих, хто отримував "гуманітарну допомогу", створюючи видимість піклування про людей державою-агресором. Публічно демонструвала лояльність до представників окупаційної адміністрації.

Нагадаємо, що за підтримання публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури жительку Херсонщини визнано винною у веденні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором.