"Робіть самі": США нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot - Трамп

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом. Зокрема, йшлось про ракети для системи ППО Patriot

Про це йшлось на зустрічі президентів, яку транслювало "Суспільне", передає RegioNews.

"Мені одна пташка цвірінькнула, що ми надамо їм (Україні) право на виробництво Patriot (ракет для ЗРК). Ми покажемо їм, як це робиться, це дуже складно, але ви швидко зрозумієте складність… Ми говоритимемо про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Patriot. Доволі круто, правда?", - заявив Трамп.

При цьому він додав на зустрічі з Зеленським, що США будуть купувати українські дрони.

"Йде війна, а вони роблять дрони. Я так розумію, є підземні заводи. Українці дуже талановиті", - каже Трамп.

Нагадаємо, раніше Зеленський публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.

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