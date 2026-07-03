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03 липня 2026, 10:22

Після відпочинку на озері на Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні

03 липня 2026, 10:22
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Львівщині десятеро дітей віком від 4 до 14 років були госпіталізовані з ознаками гострої кишкової інфекції

Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, передає RegioNews.

Усі діти відпочивали на озері Задорожнє у Стрийському районі, після чого звернулися по медичну допомогу зі схожими симптомами:

  • нудотою,
  • блюванням,
  • діареєю,
  • підвищеною температурою тіла.

Медики попередньо встановили діагноз – "гостра кишкова інфекція, неуточнена".

Наразі всі госпіталізовані перебувають у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Нагадаємо, в Миколаївській області під час моніторингу водойм у майже половині досліджених проб води виявили холероподібний вібріон, який може викликати гострі кишкові інфекції.

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Львівська область кишкова інфекція діти Озеро лікарня
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