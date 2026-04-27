Біля школи в Херсоні виявили небезпечну протипіхотну міну
У Херсоні поблизу навчального закладу виявили російську протипіхотну міну типу "Пряник" ("Плюшка")
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
За його словами, у місті зафіксовано черговий випадок дистанційного мінування. Небезпечні боєприпаси виявили на вулиці Шенгелія, неподалік школи.
Міська влада закликає мешканців утриматися від пересування в цьому районі. Також наголошується, що площа можливого мінування може бути значно більшою, ніж встановлено на цей момент.
Громадян просять бути максимально обережними та негайно повідомляти про підозрілі предмети.
Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Херсона, у місті виявили протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої.
23 квітня 2026, 16:29Підлітків готували до терактів у школах на Кіровоградщині та Одещині – СБУ
23 квітня 2026, 14:25Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
23 квітня 2026, 13:28
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
У Запоріжжі дерево впало і розчавило авто – водій загинув
27 квітня 2026, 08:19На Миколаївщині під ударом ворога опинилися дві громади, є поранений
27 квітня 2026, 07:58Вибухи в Полтаві: російські дрони атакували область
27 квітня 2026, 07:53У Харкові стався вибух біля супермаркету: поліція шукає причетних
27 квітня 2026, 07:47Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
27 квітня 2026, 07:39П'ятнадцятий блекаут на ЗАЕС: станція працювала на дизель-генераторах
27 квітня 2026, 07:36Масований удар дронами по Одесі: пошкоджені багатоповерхівки та готель, є постраждалі
27 квітня 2026, 07:25У метро Харкова нетверезий чоловік влаштував стрілянину
27 квітня 2026, 07:19Втрати росіян станом на 27 квітня: Генштаб оновив дані
27 квітня 2026, 07:12
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі блоги »