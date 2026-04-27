27 квітня 2026, 08:03

Біля школи в Херсоні виявили небезпечну протипіхотну міну

Фото: Telegram/Ярослав Шанько
У Херсоні поблизу навчального закладу виявили російську протипіхотну міну типу "Пряник" ("Плюшка")

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, у місті зафіксовано черговий випадок дистанційного мінування. Небезпечні боєприпаси виявили на вулиці Шенгелія, неподалік школи.

Міська влада закликає мешканців утриматися від пересування в цьому районі. Також наголошується, що площа можливого мінування може бути значно більшою, ніж встановлено на цей момент.

Громадян просять бути максимально обережними та негайно повідомляти про підозрілі предмети.

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують дистанційно мінувати територію Херсона, у місті виявили протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої.

