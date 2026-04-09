09 квітня 2026, 08:45

Небезпека в місті: ворог продовжує дистанційно мінувати Херсон

Фото: Telegram/Ярослав Шанько
Окупанти продовжують мінувати територію Херсона, виявлено протипіхотні міни та невизначені вибухові пристрої

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

"Ворог продовжує дистанційно мінувати територію міста. Будьте пильні! Не наражайте себе та близьких на небезпеку!", – наголосив він.

За словами Шанька, протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка") виявлено на мосту через річку Кошова.

Громадянам радять обмежити пересування цим районом, адже територія мінування може бути значно більшою.

Також виявлено невизначений вибуховий пристрій на розі вулиць Кримська та Валентини Крицак.

Нагадаємо, на Запоріжжі ворог руйнує мости і блокує шлях евакуації. Зокрема, село Хитрівка Комишуваської громади майже повністю зруйноване через постійні обстріли. Евакуація місцевих жителів ускладнена: росіяни ще на початку березня розбили міст через річку Конка.

