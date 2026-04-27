Около школы в Херсоне обнаружили опасную противопехотную мину

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews .

По его словам, в городе зафиксирован очередной случай дистанционного минирования. Опасные боеприпасы обнаружили на улице Шенгелия, недалеко от школы.

Городские власти призывают жителей воздержаться от передвижения в этом районе. Также отмечается, что площадь возможного минирования может быть значительно больше, чем установлено на данный момент.

Граждан просят быть максимально осторожными и немедленно сообщать о подозрительных предметах.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают дистанционно минировать территорию Херсона, в городе обнаружили противопехотные мины и неопределенные взрывные устройства.