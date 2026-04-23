РФ вдарила по району залізничного вокзалу Кривого Рогу

У четвер, 23 квітня, російські війська завдали удару по Кривому Рогу

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що влучання зафіксовано в районі головного залізничного вокзалу міста.

Місцеві жителі публікують у мережі фото та відео з місця події, на яких видно дим та наслідки руйнувань.

Інформація про масштаби пошкоджень, а також можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Відомо, що кількість загиблих збільшилась до трьох.