РФ вдарила по району залізничного вокзалу Кривого Рогу
У четвер, 23 квітня, російські війська завдали удару по Кривому Рогу
Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві пабліки.
Зазначається, що влучання зафіксовано в районі головного залізничного вокзалу міста.
Місцеві жителі публікують у мережі фото та відео з місця події, на яких видно дим та наслідки руйнувань.
Інформація про масштаби пошкоджень, а також можливих постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Відомо, що кількість загиблих збільшилась до трьох.
