РФ атаковала важную инфраструктуру Херсона

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ вечером 11 марта нанесла удары по транспортной инфраструктуре Херсона. В результате атаки повреждено дорожное покрытие

Как передает RegioNews, об этом начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил в телеграмме.

"Около 19:00 российские оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру в Херсоне", – говорится в сообщении.

По его словам, в результате атаки было повреждено дорожное покрытие и линии электропередач.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, в Херсоне из-за атаки вражеского дрона погиб 62-летний коммунальщик. Трагический случай произошел в Днепровском районе города.