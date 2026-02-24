У Херсоні через атаку дрона загинув 62-річний комунальник

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослава Шанька, передає RegioNews.

Інцидент стався сьогодні, 24 лютого, близько 9:00 у Дніпровському районі міста.

Чоловік виконував професійні обов'язки і загинув у свій 62-й день народження від травм, несумісних із життям.

"У Херсоні російські терористи забрали життя ще одного комунальника", – йдеться у повідомленні Шанька.

Очільник міської адміністрації висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 39 населених пунктів Херсонської області. Через російські удари загинула одна людина, ще п'ятеро – дістали поранення.