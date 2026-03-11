РФ намагається зруйнувати українську нафтотранспортну інфраструктуру

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росія другий день поспіль атакує українську нафтотранспортну інфраструктуру

Як передає RegioNews, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Два дні поспіль росіяни атакують БПЛА нафтотранспортну інфраструктуру Група Нафтогаз на півдні України. Зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій. На щастя, люди живі", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це далеко не перша атака на різні ділянки нашої інфраструктури.

Наразі підрозділи ДСНС та фахівці компанії займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

Загалом лише від початку цього року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи Нафтогаз.

Як повідомлялось, за чотири роки війни РФ здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. У зв’язку із цим галузь зазнала значних втрат.