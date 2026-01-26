Ожеледиця і крижаний дощ: на Херсонщині оголошено жовтий рівень небезпеки
На Херсонщині через крижаний дощ та сильний вітер у більшій частині області утворилася ожеледиця
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, дорожні служби працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки негоди на автошляхах.
Для забезпечення проїзду по області задіяно 41 одиницю спеціальної техніки. Дороги обробляють протиожеледними матеріалами, особливу увагу приділяють підйомам і спускам.
Рух дорогами державного значення не зупинявся.
Водіїв закликають утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби та бути максимально уважними за кермом.
Також в області працюють 156 Пунктів незламності, забезпечених теплом, альтернативними джерелами електроживлення та зв’язку. У разі потреби там можна зігрітися, підзарядити гаджети та зв’язатися з рідними.
За даними Укргідрометцентру, 26 січня у південно-західній частині України, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Упродовж доби прогнозується ожеледь, зокрема вдень також на Житомирщині, Київщині та Херсонщині.
У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності – жовтий.
Нагадаємо, раніше речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що більшу частину січня в Україні пануватиме по-справжньому зимова погода.