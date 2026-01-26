14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
12:25  26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
26 січня 2026, 11:42

Ожеледиця і крижаний дощ: на Херсонщині оголошено жовтий рівень небезпеки

26 січня 2026, 11:42
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Херсонщині через крижаний дощ та сильний вітер у більшій частині області утворилася ожеледиця

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, дорожні служби працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки негоди на автошляхах.

Для забезпечення проїзду по області задіяно 41 одиницю спеціальної техніки. Дороги обробляють протиожеледними матеріалами, особливу увагу приділяють підйомам і спускам.

Рух дорогами державного значення не зупинявся.

Водіїв закликають утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби та бути максимально уважними за кермом.

Також в області працюють 156 Пунктів незламності, забезпечених теплом, альтернативними джерелами електроживлення та зв’язку. У разі потреби там можна зігрітися, підзарядити гаджети та зв’язатися з рідними.

За даними Укргідрометцентру, 26 січня у південно-західній частині України, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Упродовж доби прогнозується ожеледь, зокрема вдень також на Житомирщині, Київщині та Херсонщині.

У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Нагадаємо, раніше речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що більшу частину січня в Україні пануватиме по-справжньому зимова погода.

23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
