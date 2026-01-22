19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
22 січня 2026, 18:55

Пережили обшуки росіян: з окупованої Херсонщини врятували ще одну групу дітей

22 січня 2026, 18:55
Ілюстративне фото
На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей та повнолітню особу. Відомо, що це діти без батьківського піклування

Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, у межах ініціативи Bring Kids Back UA повернули дітей віком від 12 до 17 років. Серед них 12-річна дівчинка, додому до якої приходили російські військові. Окупанти після доносу, що родина нібито зберігає прапор України, намагались з'ясувати, чи не підтримують вони ЗСУ.

"На щастя, тепер всі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, раніше Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окупованих територій. Серед врятованих дитина з інвалідністю, яка жила в окупації без потрібного лікування та ліків роками.

22 січня 2026
