Пережили обыски россиян: из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей

Иллюстративное фото

На подконтрольную Украине территорию вернули троих детей и совершеннолетнего человека. Известно, что это дети без родительской заботы

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, в рамках инициативы Bring Kids Back UA вернули детей от 12 до 17 лет. Среди них 12-летняя девочка, домой к которой приходили русские военные. Оккупанты после доноса, что семья якобы сохраняет флаг Украины, пытались выяснить, не поддерживают ли они ВСУ.

"К счастью, теперь все они находятся в безопасности и получают необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.