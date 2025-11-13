Фото: ОВА

В ніч на 13 листопада російські військові продовжували атакувати Нікопольщину

Про це повідомив т.в.о начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Росіяни били артилерією та FPV-дронами по Нікополю, населених пунктах Марганецької і Покровської громад.

Внаслідок ворожих атак пошкоджені бібліотека, навчальний заклад, багатоквартирний і приватний будинки.

На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих.

