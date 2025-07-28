В результате российских обстрелов ранены 5 жителей Херсонщины

28 июля 2025

Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны

Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...