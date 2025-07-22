Росія вдарила по спальному району Сум: пошкоджені будинки й авто, є постраждалі

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Увечері 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по Сумах. Внаслідок обстрілу житлового району міста пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговельний центр та 18 автомобілів

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, до медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків. 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу.

Після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

Як уточнив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, ворог вдарив по місту керованими авіабомбами.

Нагадаємо, у ніч на 22 липня російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.