В ОВА розповіли про наслідки обстрілів Херсонщини
Вчора війська РФ атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів поранені двоє цивільних
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Білозерка, Зимівник, Новорайськ, Червоний Маяк, Берислав, Козацьке, Станіслав, Олександрівка, Зеленівка, Широка Балка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Тягинка, Михайлівка, Нововоронцовка, Хрещенівка, Золота Балка, Чорнобаївка, Микільське, Ясна Поляна, Понятівка, Качкарівка, Кізомис, Гончарне, Антонівка, Софіївка, Придніпровське, Садове, Янтарне, Велетенське, Степанівка, Дудчани, Зорівка, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Козацьке, Милове, Новокаїри, Республіканець, Токарівка, Томарине й Українка.
За наявними даними, внаслідок обстрілів поранення дістали дві людини.
Протягом 20 липня загарбники били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, водонапірну башту, господарські споруди та приватні автомобілі.
Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого нічного удару РФ одна людина загинула, ще кілька мешканців столиці постраждали.