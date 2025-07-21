В ОВА рассказали о последствиях обстрелов Херсонщины

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В течение 20 июля захватчики били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также кафиры изуродовали сотовую башню, водонапорную башню, хозяйственные постройки и частные автомобили.

По имеющимся данным, в результате обстрелов ранения получили два человека.

Напомним, в Киеве в результате массированного ночного удара РФ один человек погиб, еще несколько жителей столицы пострадали.