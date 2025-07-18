На Херсонщині росіяни атакували чоловіка на велосипеді: він загинув
Сьогодні, 18 липня, у селищі Велетенське Білозерської громади російські військові атакували дроном місцевого жителя 1990 року народження. Чоловік їхав на велосипеді
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики констатували його смерть на місці.
"Моє співчуття рідним і близьким загиблого", – зазначив Прокудін.
Нагадаємо, напередодні росіяни атакували авто головного рабина Херсона, в машині була його дружина та маленька дитина. На щастя, ніхто не постраждав.
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