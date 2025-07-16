Внаслідок російських обстрілів постраждали 8 жителів Херсонщини

ілюстративне фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 15 липня, війська РФ атакували майже чотири десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали восьмеро мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували: Херсон, Садове, Антонівка, Незламне, Кізомис, Чорнобаївка, Черешеньки, Велетенське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Благодатне, Олександрівка, Приозерне, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Придніпровське, Знам'янка, Новодмитрівка, Клапая, Ромашкове, Берегове, Берислав, Осокорівка, Новорайськ, Костирка, Сагайдачне, Дудчани, Золота Балка, Гаврилівка, Зарічне, Іванівка, Козацьке, Львове, Милове, Понятівка та Токарівка.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки ППО збила над територією Херсонщини один БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Через російську агресію 8 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Вчора загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруди, гараж та приватні автомобілі.