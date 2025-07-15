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15 липня 2025, 18:46

Четверо постраждалих через обстріли артилерією та дронами на Дніпропетровщині

15 липня 2025, 18:46
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фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Внаслідок масованих обстрілів з боку армії РФ по території Дніпропетровської області протягом останньої доби постраждали 4 цивільних

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під вогнем опинилися громади Нікопольського та Синельниківського районів. Російські війська застосували важку артилерію та дрони-камікадзе, спричинивши руйнування інфраструктури і пожежі.

У Нікопольському районі під обстріли потрапили Нікополь, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Постраждали троє людей - чоловіки 26 і 64 років та 78-річна жінка. Усі отримали поранення різного ступеня тяжкості й проходять амбулаторне лікування. Значних ушкоджень зазнали дві багатоповерхівки, понад десяток приватних домоволодінь, спортивна школа, господарські споруди, теплиця та кілька автомобілів. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі. Також пошкоджено газопровід і електромережі.

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У Синельниківському районі атаки зафіксовано в Іларіонівській та Великомихайлівській громадах. Внаслідок влучання безпілотників поранено 41-річну жінку. Її життю нічого не загрожує - медики надали допомогу на місці. В одному з населених пунктів пошкоджено чотириповерховий житловий будинок.

Крім того, уточнюється, що вночі окупанти завдали удару по Межівській громаді. Унаслідок атаки зайнявся приватний будинок. На місцях обстрілів працюють аварійні служби, триває фіксація пошкоджень та документування наслідків злочинів РФ.

Раніше повідомлялося, понад 600 дітей: на Дніпропетровщині завершили евакуацію дітей із прифронтових сіл.

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