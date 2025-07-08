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08 липня 2025, 14:18

Інклюзивність на рейках: Укрзалізниця презентувала перший безбар'єрний вагон

08 липня 2025, 14:18
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фото: Укрзалізниця
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Вперше в Україні пасажирський вагон повністю адаптували до потреб людей з інвалідністю

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Укрзалізниця завершила модернізацію першого пасажирського вагона, повністю адаптованого до потреб людей, які пересуваються на кріслах колісних. Реконструкцію виконали на виробничій базі у вагонному депо міста Бахмач. Усі роботи тривали три місяці та були проведені силами фахівців УЗ без залучення сторонніх підрядників.

перший безбар’єрний вагонперший безбар’єрний вагонперший безбар’єрний вагонперший безбар’єрний вагонперший безбар’єрний вагонперший безбар’єрний вагон

Новий вагон став експериментальним, але важливим кроком у напрямку безбар’єрності залізничного транспорту. Він уже готовий до експлуатації та буде доступним для замовлення через сервіс групових перевезень на офіційному сайті чи у застосунку Укрзалізниці. За умови відсутності бронювання для спецперевезень, кожне з чотирьох купе, розрахованих на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих, може використовуватись у звичайному режимі - до шести осіб.

Серед інклюзивних рішень - електропідйомник вантажністю до 300 кг, збільшена ширина дверей і проходів, шрифт Брайля на елементах навігації, велика вбиральня з душем, SOS-кнопкою, місцем для тримання милиць та сповивальним столиком. Також вагон обладнано сучасними розетками, індивідуальним освітленням і відеоспостереженням у ключових зонах. Перед розробкою УЗ консультувалася з громадськими організаціями, які опікуються правами людей з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, ЄС виділив 76 млн євро на будівництво залізниці європейського стандарту: які ділянки оновлять.

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Укрзализныця вагони інклюзивність перевізники залізниця транспорт інваліди
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