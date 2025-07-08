фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Укрзалізниця завершила модернізацію першого пасажирського вагона, повністю адаптованого до потреб людей, які пересуваються на кріслах колісних. Реконструкцію виконали на виробничій базі у вагонному депо міста Бахмач. Усі роботи тривали три місяці та були проведені силами фахівців УЗ без залучення сторонніх підрядників.

Новий вагон став експериментальним, але важливим кроком у напрямку безбар’єрності залізничного транспорту. Він уже готовий до експлуатації та буде доступним для замовлення через сервіс групових перевезень на офіційному сайті чи у застосунку Укрзалізниці. За умови відсутності бронювання для спецперевезень, кожне з чотирьох купе, розрахованих на двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих, може використовуватись у звичайному режимі - до шести осіб.

Серед інклюзивних рішень - електропідйомник вантажністю до 300 кг, збільшена ширина дверей і проходів, шрифт Брайля на елементах навігації, велика вбиральня з душем, SOS-кнопкою, місцем для тримання милиць та сповивальним столиком. Також вагон обладнано сучасними розетками, індивідуальним освітленням і відеоспостереженням у ключових зонах. Перед розробкою УЗ консультувалася з громадськими організаціями, які опікуються правами людей з інвалідністю.

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