В Херсонской области российские военные убили одного человека, еще 13 ранили

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В Херсонской области за минувшие сутки россияне убили одного человека, еще 13 человек получили ранения

Как передает RegioNews, об этом глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин сообщил в Телеграмме.

По его словам, вражеские атаки подверглись таким населенным пунктам, как Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Понятовка, Никольское, Берислав, Осокоровка, Нововоронцовка, Заможное, Новорайск, Дорожное, Гавриловка, Бурга Зеленовка, Ивановка, Качкаровка, Кизомис, Камышаны, Львове, Монастырское, Новоалександровка, Новая Каменка, Саблуковка, Тягинка, Янтарное и Ольговка.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 13 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня кафиры убили 3 и ранили 19 мирных жителей Херсонщины.