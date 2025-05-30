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30 травня 2025, 07:40

На Херсонщині окупанти вбили 3 людей, постраждали 11 цивільних

30 травня 2025, 07:40
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби, 29 травня, російські війська атакували близько 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали 11 мирних мешканців, загинули троє цивільних

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Комишани, Інженерне, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Олександрівка, Берислав, Дудчани, Нововоронцовка, Новоберислав, Осокорівка, Червоний Маяк, Новорайськ, Біляївка, Гаврилівка, Українка, Ольгівка, Веселе, Дослідне, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Костирка, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоолександрівка, Понятівка та Софіївка.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Минулої доби росіяни били по соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Війська РФ пошкодили п'ять багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні авто.

Нагадаємо, 29 травня через російську атаку загинули двоє жителів Берислава Херсонської області.

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РФ війна Херсонська ОДА обстріли загиблі окупанти Херсон Херсонська область Прокудін Олександр Сергійович
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