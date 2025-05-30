фото: Терехов

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Удар ворожих дронів прийшовся по території одного з комунальних підприємств, розташованого у Слобідському районі.

"Всього було зафіксовано вісім влучань по Слобідському району. Житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень. Їхні масштаби уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Згодом Терехов повідомив, що росіяни вночі випустили 8 "шахедів" по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування тролейбуси. У підсумку – постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася меддопомога.

"Щодо депо. Як і завжди, більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту – саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень", – розповів мер.

Попри атаку, міська транспортна система продовжує працювати. Харків’яни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом.

Нагадаємо, 29 травня окупанти вдарили ракетами "Х-35" по передмістю Харкова. Пошкоджене цивільне підприємство та автомобілі.