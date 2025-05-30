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30 мая 2025, 07:40

На Херсонщине оккупанты убили 3 людей, пострадали 11 гражданских

30 мая 2025, 07:40
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 29 мая, российские войска атаковали около 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали 11 мирных жителей, погибли трое гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Войска РФ повредили пять многоэтажек и 13 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню и частные авто.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая из-за российской атаки погибли двое жителей Берислава Херсонской области.

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