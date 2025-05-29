В селе на Херсонщине мужчина подорвался на мине
Сегодня, 29 мая, в селе Малая Александровка Бериславского района местный житель подорвался на мине. Пострадавшего госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
Известно, что взрыв произошел около 16:00.
"Из-за детонации взрывоопасного предмета 44-летний мужчина получил взрывную травму, ампутацию стопы, ранения лица и рук, а также ожоги головы", — говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он находится под наблюдением медиков.
Напомним, 27 мая в селе Змиевка Бериславского района местный житель взорвался на российской мине ПФМ-1 "Лепесток". Херсонец потерял часть ноги.
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