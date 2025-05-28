Росіяни обстріляли з артилерії медзаклад на Херсонщині
В середу, 28 травня, російські окупанти вдарили з артилерії по закладу охорони здоров'я у селищі Білозерка Херсонської області
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.
"Близько 13:00 російські війська атакували з артилерії заклад охорони здоровʼя у Білозерці”, – йдеться у повідомленні.
У приміщенні вибиті вікна, пошкоджені фасад і покрівля, а також два транспортні засоби.
На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, впродовж 27 травня російські війська атакували близько 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали 13 мирних мешканців.
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