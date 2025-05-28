Российская армия ударила по жилищной инфраструктуре Херсонщины: ранены 13 человек

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За прошедшие сутки, 27 мая, российские войска атаковали около 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали 13 мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали гараж и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 13 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью войска РФ обстреляли Херсон и пригород — поселок Антоновка. Полицейские доставили в больницу двух пострадавших, мужчина в тяжелом состоянии.