07:10  28 мая
На Черниговщине утонули два человека
06:10  28 мая
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн
08:25  28 мая
На Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов
UA | RU
UA | RU
28 мая 2025, 08:45

Российская армия ударила по жилищной инфраструктуре Херсонщины: ранены 13 человек

28 мая 2025, 08:45
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 27 мая, российские войска атаковали около 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали 13 мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали гараж и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 13 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью войска РФ обстреляли Херсон и пригород — поселок Антоновка. Полицейские доставили в больницу двух пострадавших, мужчина в тяжелом состоянии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
Армия РФ атаковала дронами железнодорожную инфраструктуру Украины: последствия обстрелов
28 мая 2025, 08:15
Оккупанты накрыли Запорожскую область из авиации и РСЗО: повреждена инфраструктура
28 мая 2025, 07:46
Россияне атаковали предприятие в Кировоградской области: ранены 3 гражданских
28 мая 2025, 07:00
Все новости »
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
Путин играет с огнем: что сломает нерешительность Трампа?
28 мая 2025, 10:10
Полицейские разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Тернополе
28 мая 2025, 10:08
Славянск атаковали четыре "шахеда": поврежден лицей
28 мая 2025, 09:56
Прикарпатец перевел более 53 тысяч за несуществующий автомобиль
28 мая 2025, 09:48
Массированные обстрелы Донецкой области: оккупанты ранили 8 мирных жителей
28 мая 2025, 09:45
Россия атаковала Украину ракетами и ударными БпЛА: как отработала ПВО
28 мая 2025, 09:20
В Киеве ликвидировали онлайн-казино, которое зарабатывало более миллиона гривен в месяц
28 мая 2025, 09:14
Военные моряки уничтожили 16 российских "шахедов"
28 мая 2025, 09:00
Просил планшет для звонка, а вместо этого скрылся с ним: в Днепре задержали мошенника
28 мая 2025, 08:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »