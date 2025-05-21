Фото: ОВА

Росіяни продовжують бити дронами по Дніпропетровщині. Голова ОВА показав фото наслідків ворожих атак за останню добу

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, російська армія 21 травня завдала ударів по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Ворог бив дронами та артилерією. На щастя, люди не постраждали.

При цьому внаслідок атаки росіян пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, три багатоквартирні та 6 приватних будинків, 2 господарські споруди. Понівечені кілька авто, газогони й лінії електропередач.

Нагадаємо, також 21 травня російські військові дроном поцілили в житловий будинок у Запорізькій області. Внаслідок удару 50-річний місцевий житель отримав поранення.