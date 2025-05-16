На Херсонщині російський FPV-дрон атакував гуманітарну вантажівку
У Херсонській області російські війська вкотре атакували цивільну гуманітарну місію
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
У п'ятницю, 16 травня, близько 11:30, у селі Урожайне ворожий FPV-дрон вдарив по вантажівці з гуманітарною допомогою, яку доставляла міжнародна організація "ADRA Ukraine".
Це черговий випадок цинічного обстрілу росіянами цивільної гуманітарної інфраструктури та мирних громадян на Херсонщині, наголосили в ОВА.
На щастя, внаслідок атаки люди не постраждали.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Через атаку ворожого БпЛА загинув мирний житель, ще один цивільний поранений.
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