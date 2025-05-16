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16 травня 2025, 13:23

На Херсонщині російський FPV-дрон атакував гуманітарну вантажівку

16 травня 2025, 13:23
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фото: Херсонська ОВА
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У Херсонській області російські війська вкотре атакували цивільну гуманітарну місію

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

У п'ятницю, 16 травня, близько 11:30, у селі Урожайне ворожий FPV-дрон вдарив по вантажівці з гуманітарною допомогою, яку доставляла міжнародна організація "ADRA Ukraine".

Це черговий випадок цинічного обстрілу росіянами цивільної гуманітарної інфраструктури та мирних громадян на Херсонщині, наголосили в ОВА.

На щастя, внаслідок атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Через атаку ворожого БпЛА загинув мирний житель, ще один цивільний поранений.

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Херсонська область FPV-дрон російська армія атака вантажівка гуманітарна допомога
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