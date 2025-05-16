На Херсонщине российский FPV-дрон атаковал гуманитарный грузовик

фото: Херсонская ОВА

В Херсонской области российские войска в очередной раз атаковали гражданскую гуманитарную миссию

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В пятницу, 16 мая, около 11:30, в селе Урожайное вражеский FPV-дрон ударил по грузовику с гуманитарной помощью, который доставляла международная организация "ADRA Ukraine".

Это очередной случай циничного обстрела россиянами гражданской гуманитарной инфраструктуры и мирных граждан в Херсонской области, подчеркнули в ОВА.

К счастью, в результате атаки люди не пострадали.

Напомним, сегодня утром российские захватчики нанесли удар по Бериславу в Херсонской области. Из-за атаки вражеского БпЛА погиб мирный житель, еще один гражданский ранен.

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