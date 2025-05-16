Обстрелы Херсонщины: россияне убили гражданского, ранен человек

иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 15 мая, российские войска терроризировали более 20 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов один человек погиб и еще один пострадал

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Вчера россияне били по жилым кварталам: повредили три многоэтажки и семь частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 — получил ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Херсоне в результате артобстрела погибла 49-летняя женщина.