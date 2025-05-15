Фото: ОВА

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом дня 15 травня російські військові знову обстрілювали Нікопольщину. Ворог завдав удари артилерією та дронами.

Російські військові вдарили по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Повідомляється про пошкоджені приватні будинки та територію промислового підприємства. Проте, на щастя, люди не постраждали.

Уже надвечір російські окупанти вдарили по Синельниківщині. Там, на жаль, загинула жінка. Також побиті приватні будинки.

Нагадаємо, 13 травня російські окупанти атакували Херсонську область. Внаслідок атаки ворога отримала поранення дитина. Також повідомлялось про пошкодження 10 приватних будинків, поштове відділення, господарчу споруду,

складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі.