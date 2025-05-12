Массированные обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 5 гражданских

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Вчера, 11 мая, российские войска терроризировали три десятка населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали пятеро мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили пять многоэтажек и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска обстреляли из артиллерии жилой дом в Корабельном районе Херсона. В результате вражеской атаки пострадали две женщины.