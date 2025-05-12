Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: є поранені та руйнування
Минулої доби російські окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів поранені дві людини
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За оперативними даними, за добу окупанти зруйнували чотири житлових будинки, квартиру та господарську споруду.
"Внаслідок ворожих ударів по с. Павлівка Василівського району поранення отримали двоє жінок – 75 та 56 років", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- Шість авіаційних ударів по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Залічничному.
- 314 ворожиих БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Лобкове, Степове, Гуляйполе, Верхню Тирсу, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Жовту Кручу, Степове, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку.
- 168 артобстрілів завдали окупанти по території Лобкового, Степового, Павлівки, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, вчора росіяни скинули на прифронтове село Павлівка три КАБи. Внаслідок авіаудару важке поранення дістала пенсіонерка.
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