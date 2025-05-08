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08 травня 2025, 15:32

У Куп'янську російський дрон влучив в атівку комунальників: є постраждалі

08 травня 2025, 15:32
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Фото: прокуратура
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На Харківщині російський дрон влучив в службову машину комунальної служби. В цей момент всередині були двоє чоловіків, які їхали на ремонтні роботи

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

8 травня близько 11:00 у Куп'янську російські військові вдарили дроном по службовому автомобілю одного з комунальних підприємств. Внаслідок атаки ворога 49-річний чоловік отримав поранення. Потерпілий — слюсар, і їхав на роботу, щоб відремонтувати пошкоджену ділянку водопровідної мережі.

Також стало відомо, що постраждав ще один співробітник комунального підприємства. 51-річний чоловік теж перебував у цій машині під час удару. Постраждалий дістав акубаротравму і зазнав гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, 7 травня російський дрон влучив у багатоповерхівку на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки сталась пожежа. На щастя, люди не постраждали.

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