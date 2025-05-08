На Херсонщине россияне атаковали дроном гражданского
Сегодня днем, 8 мая, российские оккупанты атаковали БпЛА жителя поселка Новорайск Бериславского района. Пожилого мужчину госпитализировали в медучреждение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, захватчики атаковали сбросили взрывчатку с дрона прямо на гражданского.
"В результате взрыва 63-летний мужчина получил взрывную травму, обломочное ранение челюсти и бедра", – говорится в сообщении.
В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Напомним, сегодня в селе Понятовка Херсонской области российские военные сбросили взрывчатку с дрона. В результате атаки погибла женщина.
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