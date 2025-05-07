Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате атаки погибли три человека. Также есть раненые

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

7 мая русские войска обстреляли из артиллерии, минометов, авиации и беспилотников населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.

В результате атаки врага два человека погибли. Еще трое местных жителей получили ранения. Известно также, что еще три человека получили травмы из-за подрыва на мине.

Напомним, что 6 мая российские военные обстреляли Берислав в Херсонской области. Несколько вражеских снарядов попали в здание школы.