Погибшие и раненые: российские войска обстреляли Херсонщину из артиллерии и авиации
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате атаки погибли три человека. Также есть раненые
Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.
7 мая русские войска обстреляли из артиллерии, минометов, авиации и беспилотников населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.
В результате атаки врага два человека погибли. Еще трое местных жителей получили ранения. Известно также, что еще три человека получили травмы из-за подрыва на мине.
Напомним, что 6 мая российские военные обстреляли Берислав в Херсонской области. Несколько вражеских снарядов попали в здание школы.
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